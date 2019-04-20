Вратарь "Барселоны" смог перехватить записку тренера "МЮ": опубликовано видео

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" камеры зафиксировали интересный эпизод.

Во время игры главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер передал на поле записку форварду своей команды Маркусу Рэшфорду. Нападающий изучил ее содержимое, после чего в одном из эпизодов выпустил кусок бумаги из рук возле штрафной площади соперника. Этот момент увидел голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Он подобрал записку изучил ее и выбросил на то же место, откуда взял.

Напомним, сам матч закончился со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба, который и вышел в полуфинал турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" отомстил "Тоттенхэму" за поражение в Лиге чемпионов.