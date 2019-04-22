Найдена мертвой 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу: фото

В Москве погибла чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, тело девушки было обнаружено на козырьке подъезда жилого дома на Кронштадтском бульваре. По некоторым данным, Мялина выпала из окна восьмого этажа. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства этой трагедии.

26-летняя Мялина по прозвищу Лютая с детства участвовала во всех дворовых и школьных драках. Занявшись тайским боксом она быстро добилась результатов и за полгода стала чемпионкой Москвы и Московской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России неожиданно умер известный спортсмен.