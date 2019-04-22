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Один из лучших футболистов мира громко высказался о своем рекорде

понедельник, 22 апреля 2019, 20:34
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду кратко прокомментировал свою победу с клубом в чемпионате Италии.

Так, в Instagram 34-летний нападающий туринского клуба разместил свое фото с комментарием: "Единственный". Португалец явно намекнул на то, что никому из футболистов до него не удавалось выигрывать за карьеру чемпионаты трех стран - Англии, Испании и Италии.

Напомним, ранее Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал". С первым он трижды выигрывал английскую Премьер-Лигу, а со вторым дважды побеждал в испанской Примере. Всего на счету одного из лучших футболистов современности - 28 выигранных трофеев на командном уровне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский футбольный клуб сыграл в футболках с персонажем из мавзолея.

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