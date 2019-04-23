RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

23 апреля

15:10
Звездный десант в Париже: Потап и Каменских встретились с беременной Подкопаевой
15:00
Официальные результаты выборов - обработано 99,98% (обновляется)
14:59
Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам: видео
14:52
Британский байкер выжил после падения с 15-метровой скалы: опубликовано ужасающее видео
14:34
В России советуют Зеленскому поставить военный ультиматум Путину: чем это грозит
14:30
В НАБУ пришли с обысками по делу о разворовывании в Минобороны
14:20
В Киеве титушки разгромили захваченный ночью спортклуб: фото, видео и подробности
14:10
Оголилась на прогулке: у Моники Беллуччи из-за ветра взлетело платье
14:03
​Гонтарева жестко прокомментировала судебные решения по ПриватБанку
13:59
В Киеве из-за бомбы эвакуировали аэропорт: отменено множество рейсов
13:58
В США похвалили Зеленского за идею прямых переговоров с Путиным
13:35
Скандал вокруг ПриватБанка: судьи сделали резкое заявление об импичменте Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Британский байкер выжил после падения с 15-метровой скалы: опубликовано ужасающее видео

вторник, 23 апреля 2019, 14:52
переглянути новину українською

Мотогонщик по имени Эдриан Оуэн чудом избежал смерти после падения со скалы.

Об этом сообщает The Sun.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье и было снято камерой, которая была установлена на шлеме пострадавшего. 25-летний мотоциклист во время заезда не справился с управлением своего байка, съехал с дороги и вылетел со скалы. Высота падения составила примерно 15 метров. К счастью, спортсмен остался жив. Однако он получил серьезные травмы. У него диагностирован перелом, также он лишился нескольких зубов. С места происшествия в больницу его доставлял вертолет. Позже сам мотогонщик признался, что ему очень повезло, что он остался жив.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мертвой была найдена 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: