Британский байкер выжил после падения с 15-метровой скалы: опубликовано ужасающее видео

Мотогонщик по имени Эдриан Оуэн чудом избежал смерти после падения со скалы.

Об этом сообщает The Sun.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье и было снято камерой, которая была установлена на шлеме пострадавшего. 25-летний мотоциклист во время заезда не справился с управлением своего байка, съехал с дороги и вылетел со скалы. Высота падения составила примерно 15 метров. К счастью, спортсмен остался жив. Однако он получил серьезные травмы. У него диагностирован перелом, также он лишился нескольких зубов. С места происшествия в больницу его доставлял вертолет. Позже сам мотогонщик признался, что ему очень повезло, что он остался жив.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мертвой была найдена 26-летняя чемпионка России по тайскому боксу.