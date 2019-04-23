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Легенда "Динамо" ярко прокомментировал итоги выборов президента Украины

вторник, 23 апреля 2019, 19:50
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Легендарный футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский ярко высказался об итогах президентских выборов.

Своими мыслями бывший вратарь поделился в Facebook.

"Положим в ячейки памяти на "ПОЖИВЕМ УВИДИМ". Заглянем и сравним через несколько месяцев.

Мы выбрали свое будущее, поэтому прошу не медлить о прошлом и более «папередников» через определенный промежуток времени не вспоминать. Только вперед", - написал Шовковский.

К посту он прикрепил экономические показатели, при которых к власти приходит новый глава государства Владимир Зеленский, который выиграл второй тур президентских выборов с солидным отрывом у Петра Порошенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента.

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