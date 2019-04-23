RU   UA   EN  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 апреля

21:05
Дженнифер Лопес блеснула бюстом на свидании с бойфрендом
20:54
Смерть перед игрой: в Англии фанаты спровоцировали ужасную трагедию
20:45
​Киев на двое суток оставят без воды: опубликованы адреса
20:11
Пожар у Версаля: появились новые подробности и видео
19:50
Легенда "Динамо" ярко прокомментировал итоги выборов президента Украины
19:44
В Париже горит Версаль: первое видео ЧП
19:29
​Нападение на патрульную в Киеве: суд принял решение по 20-летнему злоумышленнику
18:58
​Россия сменила тон: появилась обнадеживающая информация по украинским военнопленным
18:55
Взрывы на Шри-Ланке: стало известно, кто стоит за террористической атакой
18:54
Лучший российский хоккеист рассмешил американцев своим конфузом: опубликовано видео
18:42
Политолог пояснил причину проигрыша Порошенко на президентских выборах
18:32
Четвертый пошел: очередной губернатор заявил об отставке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смерть перед игрой: в Англии фанаты спровоцировали ужасную трагедию

вторник, 23 апреля 2019, 20:54
переглянути новину українською

Перед матчем третьего по силе футбольного дивизиона Англии между "Блэкпулом" и "Флитвуд Таун" случилась ужасная трагедия.

Об этом сообщает The Guardian.

В результате происшествия скончался конь, на котором проводилось патрулирование территории близ стадиона, на котором проходил матч. Инцидент случился еще до стартового свистка арбитра. Полицейский на своем коне следил за правопорядком, когда поведение болельщиков испугало животное. Конь не смог удержаться на ногах и упал животом на прут. Жизнь животному спасти не удалось, несмотря на то, что ему была сразу же оказана помощь ветеринара.

Сам матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Блэкпула".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в дорожном конфликте убит звезда боев без правил.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: