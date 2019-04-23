Смерть перед игрой: в Англии фанаты спровоцировали ужасную трагедию

Перед матчем третьего по силе футбольного дивизиона Англии между "Блэкпулом" и "Флитвуд Таун" случилась ужасная трагедия.

Об этом сообщает The Guardian.

В результате происшествия скончался конь, на котором проводилось патрулирование территории близ стадиона, на котором проходил матч. Инцидент случился еще до стартового свистка арбитра. Полицейский на своем коне следил за правопорядком, когда поведение болельщиков испугало животное. Конь не смог удержаться на ногах и упал животом на прут. Жизнь животному спасти не удалось, несмотря на то, что ему была сразу же оказана помощь ветеринара.

Сам матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Блэкпула".

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