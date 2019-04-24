Футболисты английского гранда взорвали сеть своими образами: опубликовано фото

Во вторник футболисты "Челси" посетили костюмированную вечеринку по случаю 32-го дня рождения партнера по команде Давида Луиза.

Об этом сообщает isport.ua.

Мероприятие состоялось на следующий день после того, как "Челси" не смог обыграть "Бернли" (2:2) в матче чемпионата Англии. На праздновании дня рождения бразильского футболиста были замечены Н'Голо Канте в образе Бэтмена и Оливье Жиру, надевший шляпу с петухом. Сам Луиз надел костюм индейца.

Напомним, в чемпионате Англии "Челси" продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. За два вакантных места с командой конкурируют "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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