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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Аякс: расписание трансляций

воскресенье, 28 апреля 2019, 23:05
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30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэм Хотспур" и голландским "Аяксом". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и голландским клубами пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

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Напомним, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", "Аякс" победил "Ювентус".

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

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