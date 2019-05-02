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Сборная Украины потерпела очередное позорное поражение на чемпионате мира по хоккею
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Сборная Украины потерпела очередное позорное поражение на чемпионате мира по хоккею

четверг, 02 мая 2019, 18:31
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Сборная Румынии разгромила национальную команду Украины в матче 4-го тура хоккейного чемпионата мира, который проходит в Эстонии.

Украинцы крайне неудачно начали матч, пропустив шайбу уже на 3-й минуте, отличился Балаж. В концовке первого периода румыны увеличили разрыв в счете благодаря голу Биро. Во втором игровом отрезке украинцам удалось отыграть одну шайбу благодаря точному броску Бабинца. Но всего через пару минут Константин восстановил статус-кво. В 3-м периоде румынская сборная довела дело до разгрома усилиями Буточнова и Рокали.

Украина – Румыния – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Заброшенные шайбы: Бабинец (37) - Балаж (3), Биро (19), Константин (39), Буточнов (47), Рокали (58)

После 4 туров Украина, набрав 3 очка, делит 5-6 места с Нидерландами, и рискует вылететь из третьего по силе дивизиона мирового первенства. В последнем туре украинцы сыграют с Эстонией. Поединок состоится 4 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре Украина проиграла Польше.

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