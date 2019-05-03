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Один из лучших футболистов мира понес серьезное наказание: опубликовано видео

пятница, 03 мая 2019, 16:44
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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе удостоился сурового наказания от дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции.

Об этом сообщает sport.ua.

В финальной игре Кубка Франции с "Ренном", которая состоялась в субботу, 27 апреля, 20-летний нападающий парижан под занавес дополнительного времени грубо сыграл против защитника соперников Дамьена да Силвы. За этот фол ему сразу же была предъявлена красная карточка. Теперь по итогам этого нарушения он получил трехматчевую дисквалификацию на игры внутренних французских турниров от дисциплинарного комитета.

Напомним, сам матч "Ренна" и "ПСЖ" завершился победой первой команды в серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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