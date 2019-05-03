Президент "Динамо" готовит иск к президенту Украины: детали дела

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис намерен подать иск в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Данную информацию подтвердил бывший президент футбольного клуба "Днепр" Игорь Коломойский. По его словам, владелец "Динамо", а также его брат Григорий Суркис, являющийся почётным членом УЕФА, готовят обращение в британский суд по вопросу национализации "Приватбанка".

"Порошенко вел переговоры с Суркисами. Это будет предметом иска к Порошенко, как только он перестанет быть президентом. Я знаю это точно, что готовится к нему иск в Англии от Суркисов", - сказал Коломойский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" отмечает годовщину легендарной победы.