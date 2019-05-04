Украина избежала позора на чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею смогла избежать вылета в дивизион ниже классом на чемпионате мира.

Помогли нашей команде в этом румыны, которые в заключительном матче дивизиона IВ нанесли поражение Нидерландам со счетом 3:1. Последние, уже независимо от результата матча между сборными Украины и Эстонии, как раз и понизятся в классе.

Напомним, в рамках чемпионата мира в дивизионе IВ, который принимает в этом году Таллин, Украина уступила Японии (2:3), Польше (3:7), разгромила Нидерланды (8:1) и проиграла Румынии (1:5).

Матч Эстония - Украина состоится сегодня. Его начало - в 20:00. Турнирного значения для нашей команды эта игра нести не будет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины потерпела очередное позорное поражение на чемпионате мира по хоккею.