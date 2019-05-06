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Развязка близка: в Англии вскоре завершится чемпионская гонка

понедельник, 06 мая 2019, 20:52
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В чемпионате английской Премьер-лиги завершился 36-й тур, который приблизил нас к завершению чемпионской гонки.

Борьба за чемпионство

Главным вопросом для всех болельщиков, безусловно, является титул чемпиона. За золотые медали продолжают бороться "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которые попеременно сменяют друг друга на первом месте.

В 36-м туре обе команды добились побед и "Манчестер Сити" опережает конкурента на одно очко в турнирной таблице. "Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд" (5:0), а "Манчестер Сити" скромно победил "Бернли" (1:0).

Авторы сенсаций провели ничью

В предыдущем туре громкие сенсации сотворили "Кристал Пэлас" и "Эвертон". "Орлы" в гостях обыграли “Арсенал” со счетом (3:2), а "ириски" на домашнем стадионе устроили разгром "Манчестер Юнайтед", завершив поединок со счетом 4:0. По всей видимости, обе команды потратили на эти матчи слишком много сил, поэтому в очной встрече они разошлись сухой ничьей. В итоге лондонцы по-прежнему занимают 12-е место в турнирной таблице, а ливерпульцы сумели подняться на 9-ю позицию в таблице АПЛ.

"Фулхэм" тянет "Кардифф Сити" на вылет

Ведущий отчаянную борьбу за выживание "Кардифф" в поединке с соседом-аутсайдером "Фулхэмом" имел шансы набрать очки, чтобы приблизиться к выходу из зоны вылета. Но "Фулхэм" дал бой конкуренту и одержал над ним победу, которая практически ничего не решает для команды. Матч завершился победой "дачников" со счетом 1:0, которая стала для команды третьей подряд. Но не поздно ли очнулась команда?

Фестиваль голов от "Саутгемптона" и "Борнмута"

В отличии от матча между "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" - "святые" и "вишни" устроили настоящий голевой праздник, забив шесть голов на двоих и по три на каждый тайм. Счет открыл форвард "Саутгемптона" Лонг, но уже к 32-й минуте впереди оказался "Борнмут". Второй тайм прошел в ином ключе. В середине второй половины в счете вел уже "Саутгемптон", но в концовке встречи гол забил Уилсон и свел матч вничью.

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