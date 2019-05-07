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Футболист топ-клуба ошарашил тренера во время матча: опубликовано видео

вторник, 07 мая 2019, 14:56
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Во время мата 35-го тура чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Болоньей" произошел конфликт между главным тренером хозяев Дженнаро Гаттузо и полузащитником его команды Тьемуэ Бакайоко.

Об этом сообщает Sport.ua.

На 25-й минуте встречи наставник "Милана" дал указания хавбеку, чтобы тот готовился к выходу на поле заменить травмированного Лукаса Билью. Однако француз отказался выполнять установку тренера. При этом камеры зафиксировали как между Гаттузо и Бакайоко произошла перепалка по этому поводу.

Сам матч завершился победой "Милана" со счетом 2:1. В игре главным арбитром было предъявлено три красные карточки: одна - игроку хозяев и две - футболистам "Болоньи".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" может потерять еще одного важнейшего игрока перед матчем с "Барселоной".

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