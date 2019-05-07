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Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 07 мая 2019, 09:11
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7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Ливерпуль" и каталонская "Барселона". Встреча состоится в Ливерпуле на легендарной арене "Энфилд". В первой игре испанский гранд добыл уверенную победу со счетом 3:0.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

По мнению букмекеров, "Ливерпуль" выиграет домашний матч против "Барселоны". На победу англичан можно поставить с коэффициентом 2,20. В то же время на испанский клуб установлен коэффициент 3,20. На ничью можно поставить за 4,0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".

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