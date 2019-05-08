"Тоттенхэм" в фантастическом матче вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в финал.

На 5-й минуте счет открыл де Лигт, точно пробивший головой после навеса с углового. На 35-й минуте преимущество голландского клуба увеличил Зиеш, замкнувший прострел в исполнении Тадича. Английскому клубу теперь требовалось забивать три мяча для выход в финал и он это сделал.

В начале второго тайма Лукас точно пробил в угол после паса Алли. Через несколько минут он же отправил мяч в ворота после ошибки Онаны. А на пятой компенсированной минуте Алли вновь ассистировал Лукасу, который оформил хет-трик и принес своей команде историческую победу.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ: ВИДЕО ГОЛОВ

В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем". Матч состоится 1 июня в Мадриде.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 2:3 (2:0) - первый матч - 1:0

Голы: де Лигт (5), Зиеш (35) - Лукас (55, 59, 90+5)

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко (16), Дольберг (50), Роуз (76), Зиеш (77), Онана (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА (обновляется)

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