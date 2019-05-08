Аякс - Тоттенхэм Хотспур: видео голов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм Хотспур" на выезде обыграл голландский "Аякс" со счетом 3:2 и по сумме двух игр завоевал путевку в финал.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет был открыт уже на пятой минуте. Шене навесил с углового и де Лигт точно пробил головой. На 35-й минуте преимущество хозяев удвоил Зиеш, который замкнул прострел в исполнении Тадича. На 55-й минуте Лукас ворвался в штрафную и точно пробил в угол, сократив разрыв в счете. На 59-й минуте Лукасм оформил дубль, сравняв счет после ошибки вратаря "Аякса". Решающий гол на пятой компенсированной минуте забил Лукас и вывел "Тоттенхэм" в финал.

"Аякс" Нидерланды - "Тоттенхэм" Англия - 2:3 (2:0) - первый матч - 1:0

Голы: де Лигт (5), Зиеш (35) - Лукас (55, 59, 90+5)

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