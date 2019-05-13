Один из лучших футболистов мира совершил мерзкий поступок на поле: опубликовано видео

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком в матче 36-го тура чемпионата Италии с римской "Ромой".

В середине второго тайма между Роналду и защитником соперников Алессандро Флоренци возникла стычка. В ходе перепалки португалец жестом показал оппоненту замолчать, а затем издевательски указал на его небольшой рост.

Стоит отметить, что на 79-й минуте именно Флоренци открыл счет, а в концовке встречи Джеко отправил в ворота "Ювентуса" второй гол.

"Мы два раза выбивали мяч за пределы поля, чтобы травмированным игрокам могли оказать медицинскую помощь, а Роналду дважды пытался продолжить игру. В первом тайме у нас была возможность провести контратаку, но мы выбили мяч за боковую линию, так как мы так воспитаны. Роналду много раз выигрывал "Золотой мяч" и ему кажется, что он может делать на поле все, что угодно", - сказал Флоренци, рост которого составляет 175 см.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.