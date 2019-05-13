RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

13 мая

11:32
"Ливерпуль" установил исторический антирекорд в чемпионате Англии
11:25
​Куда украинские олигархи летали на майские: появились данные
11:16
"Игра престолов 8": коротко и без спойлеров о том, какой будет финальная серия
11:14
В Днепре воры взорвали парикмахерскую ради банкомата: фото с места ЧП
11:08
​В Чернигове авто полиции попало в жесткое ДТП: фото
10:55
Один из лучших футболистов мира совершил мерзкий поступок на поле: опубликовано видео
10:43
Евровидение-2019: все, что нужно знать о первом полуфинале
10:39
​Скандал вокруг ПриватБанка: ГПУ взялась за дело против Порошенко
10:37
В Киеве неадекватный водитель Uber устроил двойное ДТП: фото
10:35
​В Киеве появится новая ледовая арена: озвучена стоимость проекта
10:26
Украинская теннисистка добилась большого прогресса в мировом рейтинге
10:20
В России сделали важное заявление по катастрофе "Сухого" в Москве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из лучших футболистов мира совершил мерзкий поступок на поле: опубликовано видео

понедельник, 13 мая 2019, 10:55
переглянути новину українською

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком в матче 36-го тура чемпионата Италии с римской "Ромой".

В середине второго тайма между Роналду и защитником соперников Алессандро Флоренци возникла стычка. В ходе перепалки португалец жестом показал оппоненту замолчать, а затем издевательски указал на его небольшой рост.

Стоит отметить, что на 79-й минуте именно Флоренци открыл счет, а в концовке встречи Джеко отправил в ворота "Ювентуса" второй гол.

"Мы два раза выбивали мяч за пределы поля, чтобы травмированным игрокам могли оказать медицинскую помощь, а Роналду дважды пытался продолжить игру. В первом тайме у нас была возможность провести контратаку, но мы выбили мяч за боковую линию, так как мы так воспитаны. Роналду много раз выигрывал "Золотой мяч" и ему кажется, что он может делать на поле все, что угодно", - сказал Флоренци, рост которого составляет 175 см.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: