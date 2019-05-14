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"Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда

вторник, 14 мая 2019, 14:55
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19-летний нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга ближайшим летом сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, на молодого футболиста возлагали большие надежды в столичном клубе, но Супряга так и не смог адаптироваться в "Динамо".

Из-за отсутствия доверия со стороны тренерского штаба команды, было принято решение попрощаться с футболистом.

Ожидается, что следующий сезон он проведет в составе "Днепр-1" на правах аренды. Это бывший клуб Супряги. В новом сезоне днепряне будут выступать в высшем украинском дивизионе.

В составе "Динамо" Супряга провел лишь десять матчей, в которых не забил ни одного мяча. В основном он играл за молодежные команды киевлян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Манчестер Сити" заявил о готовности играть за "Динамо".

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