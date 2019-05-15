Болгарский клуб нанял двух эффектных девиц для поднятия боевого духа у футболистов: опубликовано фото

Перед финальным матчем Кубка Болгарии футбольный клуб "Локомотив" пригласил в команду двух эффектных специалистов по психологии.

Для клуба текущий финал турнира будет пятым в истории. Во всех предыдущих решающих матчах за второй по значимости национальный трофей команда неизменно проигрывала. Чтобы изменить неприятную традицию, в клубе приняли решение нанять для футболистов команды психологов. Выбор "Локомотива" пал на двух эффектных специалисток. Их фото в своем Twitter опубликовал болгарский журналист Шуманов.

Отметим, что матч "Ботев" - "Локомотив" начнется в 19:00. Примерно в 21:00 уже станет известно, справились ли две эффектные девицы с поставленной им задачей.

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