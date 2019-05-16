Стали известны место и дата боя непобедимого украинского боксера

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян свой следующий бой проведет в столице Украины 15 июня.

Соперником непобедимого украинца будет Саравут Таворнхам из Таиланда. Это будет третья защита титула для украинского боксера.

Бой начнется в 17:00, а пройдет он на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

На счету Далакяна 18 побед, 13 из них - нокаутом. Соперник украинца добыл 20 побед, 15 из которых добыл досрочно. Также на счету тайского боксера одно поражение.

Напомним, что в июне прошлого года на этой же вертолетной площадке Далакян победил Сиричая Тайена

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших боксеров современности Василий Ломаченко свой следующий бой проведет в конце лета.