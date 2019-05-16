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У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль

четверг, 16 мая 2019, 14:21
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Злоумышленник угнал автомобиль Range Rover Autobiography, который принадлежит уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.

Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, полиция оперативно нашла автомобиль стоимостью около 200 тысяч евро и задержала преступника.

Стоит отметить, что это уже не первый случай ограбления, связанный с игроками ПСЖ. За последний год были обворованы дома одноклубников Кавани Эрика Шупо-Мотинга (дважды) и Тьяго Силвы.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.

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