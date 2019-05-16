У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль

Злоумышленник угнал автомобиль Range Rover Autobiography, который принадлежит уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.

Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, полиция оперативно нашла автомобиль стоимостью около 200 тысяч евро и задержала преступника.

Стоит отметить, что это уже не первый случай ограбления, связанный с игроками ПСЖ. За последний год были обворованы дома одноклубников Кавани Эрика Шупо-Мотинга (дважды) и Тьяго Силвы.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал восемь результативных передач.

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