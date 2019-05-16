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Украинский боксер проведет бой за титул против мексиканского суперчемпиона мира

четверг, 16 мая 2019, 19:04
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Международная боксерская федерация (IBF) обязала суперчемпиона мира в средней весовой категории Сауля "Канело" Альвареса (52-2-1, 35 КО) провести бой с украинский боксером Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО).

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в Twitter.

"IBF постановила провести чемпионский бой между Канело Альваресом и Сергеем Деревянченко. Бойцов уведомили, что у них есть 30 дней, чтобы согласовать условия боя, иначе будут объявлены торги", – написал Коппинджер.

Впрочем, бой может не состояться из-за возможного отказа Альвареса, который хочет в третий раз встретится с Геннадием Головкиным. В случае отказа мексиканец будет лишен титула чемпиона мира по версии IBF.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сауль Альварес завоевал титул IBF, победив американца Даниэля Джейкобса, который ранее добыл победу над Деревянченко.

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