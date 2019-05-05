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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Обидчик украинского боксера потерпел поражение в чемпионском бою: опубликовано видео

воскресенье, 05 мая 2019, 10:12
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA в среднем весе Сауль Альварес завоевал титул IBF, победив американца Даниэля Джейкобса.

Мексиканец с первых минут выглядел интереснее соперника, а к пятому раунду он уже доминировал в ринге. Примечательно, что Джейкобс достойно сопротивлялся.

В девятом раунде американцу удался сильный панч справа, который мог стать переломным моментом, но Альварес выстоял.

По итогам 12-ти раундов судьи решили, что в бою был сильнее Альварес – 115-113, 115-113 и 116-112.

Таким образом, мексиканец покинул ринг уже с тремя титулами – WBC, IBF и WBA.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пояс украинского чемпиона отдали россиянину.

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