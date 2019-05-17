RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 мая

14:10
Под Запорожьем фура смяла авто в "лепешку": фото, видео и данные о погибших в аварии
14:09
Итальянский топ-клуб принял неожиданное решение по тренеру
14:00
В украинском футболе приняли революционное решение
13:58
Началось извержение Йеллоустонского вулкана: что ждет планету
13:43
NASA опубликовало фото "могилы" космического корабля на Луне
13:38
Умерла самая известная кошка интернета, кот-мем Grumpy Cat: в сети волна скорби
13:22
Появились видео огромного торнадо в Украине, снятые с близкого расстояния
13:13
Не успел: Потап ответил на обвинения в неуплате налогов
13:11
​Трамп выступил с резонансной инициативой по Green Card: детали
13:05
Рабинович рассказал о пенсионной программе "Оппозиционной платформы – За життя"
13:01
В Беларуси устроили масштабное "маски-шоу" из-за громкого убийства сотрудника МВД: фото
12:58
Заядлые москвички: появились данные о жене и дочери скандального экс-главы НГУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В украинском футболе приняли революционное решение

пятница, 17 мая 2019, 14:00
переглянути новину українською

Федерация футбола Украины (ФФУ) поспособствует внедрению в Премьер-Лиге уже со следующего сезона системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщает iSport.

Так, президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что все финансовые затраты по внедрению в чемпионате VAR лягут на плечи возглавляемой им организации: "Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе. Да, VAR оплачивает ФФУ. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-Лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR".

Отметим, что впервые VAR была использована в США в августе 2016 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" удивил цифрами на табло перед битвой с "Динамо".

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: