В украинском футболе приняли революционное решение

Федерация футбола Украины (ФФУ) поспособствует внедрению в Премьер-Лиге уже со следующего сезона системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом сообщает iSport.

Так, президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что все финансовые затраты по внедрению в чемпионате VAR лягут на плечи возглавляемой им организации: "Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе. Да, VAR оплачивает ФФУ. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-Лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR".

Отметим, что впервые VAR была использована в США в августе 2016 года.

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