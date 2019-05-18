В седьмой раз подряд: в Германии определился чемпион

Чемпионом Германии в седьмой раз подряд стала мюнхенская "Бавария".

В матче заключительного, 34-го тура, чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Айнтрахт" и гарантировала себе титул.

Мюнхенский суперклуб в 29-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона Германии и это является национальным рекордом. Также мюнхенцы 18 раз выигрывали Кубок Германии и пять раз побеждали в Лиге чемпионов.

"Бавария" – "Айнтрахт" - 5:1 (1:0)

Голы: Коман (4), Алаба (53), Санчеш (58), Рибери (72), Роббен (78) - Аллер (50)

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Киммих, Зюле, Горетцка (Саншеш, 37), Коман (Рибери, 61), Гнабри (Роббен, 67), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Абраам, Хинтереггер, Хасебе, Костич, Фернандес, Гачинович, де Гузман (Аллер, 46), Ребич (Торро, 64), Йович.