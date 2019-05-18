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Звезда английского футбола выставил за победу сотни литров алкоголя

суббота, 18 мая 2019, 16:47
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Легенда "Челси" и главный тренер "Дерби Каунти" Френк Лэмпард после выхода команды в финал плей-офф Чемпионшипа за право повыситься в классе оплатил поход в бар своим подопечным.

Всего в заведении наставнику пришлось оставить 2802 фунта личных денег. В заказе, который был оплачен тренером, оказалось 209 бокалов пива, 75 егермейстеров, 54 самбуки, 38 текилы, 29 шотов "огненный шар", 5 бутылок просекко и одна Coca Cola.

Отметим, что в полуфинале плей-офф за право сыграть в Премьер-Лиге "Дерби Каунти" оказался сильнее "Лидса" (0:1, 4:2). Теперь в решающем матче за право повыситься в классе команда Френка Лэмпарда встретится с "Астон Виллой", в тренерском штабе которой работает другая легенда "Челси" - Джон Терри.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские хоккеисты совершили дикое нарушение режима во время чемпионата мира.

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