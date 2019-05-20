Украинская спортсменка стала чемпионкой мира в необычном соревновании

Украинка Екатерина Агафонова стала победительницей Всемирного Финала чемпионата по запуску воздушных самолетиков в дисциплине "Аеробатика" (креативный пилотаж).

Агафонова стала первой женщиной-чемпионкой в этой категории. Украинка заняла третье место в квалификации, но в финале добилась победы благодаря эмоциональному номеру с желто-голубыми самолетиками под композицию Imagine Dragons.

Как заявил один из судей, выступление украинки поразило его своей энергетикой, поэтому он поставил ей максимальные 10 баллов. Второе место занял представитель Польши, третье - разделили США и Япония.

Также в турнире награды была разыграны еще в двух дисциплинах - "Длина полета" и "Продолжительность полета". В первой чемпионом стали США, во второй - Австралия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе приняли революционное решение.