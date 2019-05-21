От 100: названы цены билетов на чемпионский бой украинского боксера

Началась продажа билетов на чемпионский бой по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе между украинским боксером Артемом Далакяном (18-0, 13 КО) и Саравутом Таворнхамом из Таиланда (20-1, 15 КО). Поединок состоится 15 июня в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый".

Стоимость билетов составляет от 100 до 1250 грн. Приобрести билеты можно на сайте Esport.

Бой начнется в 17:00.

Это будет третья защита титула для украинского боксера.

31-летний Далакян впервые стал чемпионом мира летом 2018 года, одержав победу над Сиричаи Тайеном. В декабре украинец защитил чемпионский пояс, победив Грегорио Леброна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер в эффектном стиле одержал очередную победу нокаутом.