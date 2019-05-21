Украинский квартет выступит на финале Лиги чемпионов

Украинский струнный квартет The Asturia Girls выступит на финальном матче Лиги чемпионов между английскими клубами "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинский коллектив в составе Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель) исполнит свою версию гимна Лиги чемпионов.

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который посмотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и с нетерпением ждем выступления", - сказала Цыбка.

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Свой первый альбом The Asturia Girls выпустила в 2017 году. Он состоит из оригинальных аранжировок классических произведений.

Также перед матчем выступит рок-группа Imagine Dragons.

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