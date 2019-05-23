Чехия - Германия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии состоятся матчи 1/4 финала. В одном из них встретятся сборные Чехии и Германии.

Встреча команд пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало матча - в 21:15.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Чехия - Германия.

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Сборная Чехии вышла в четвертьфинал турнира со второго места в группе B, немцы стали третьими в группе A. Ранее команды провели между собой 4 матча. В трех случаях побеждали чехи, еще одна игра завершилась победой команды Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада всухую разгромила США на чемпионате мира по хоккею.