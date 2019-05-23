Финляндия - Швеция: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии состоятся матчи 1/4 финала. В одном из них встретятся сборные Финляндии и Швеции.

Встреча команд пройдет на стадионе "Стил-Арена" в Кошице. Начало матча - в 21:15.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Финляндия - Швеция.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала игры.

Сборная Финляндии вышла в четвертьфинал турнира со второго места в группе A, шведы стали третьими в группе B. Ранее команды провели между собой 55 матчей. В 28 случаях побеждали фины, еще 27 игр завершились победой команды Швеции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею.