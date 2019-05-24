А как же санкции: России дали крупный турнир

Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится в Санкт-Петербурге. Решение об этом было утверждено на конгрессе международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

О решении IIFHS на втором дне конгресса объявил президент организации Рене Фазель. Специально ради проведения турнира в Санкт-Петербурге будет построена новая современная мультифункциональная ледовая арена.

Ранее России было запрещено проводить крупные международные соревнования, так как страна была лишена членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) за создание государственной допинговой программы. Впрочем, затем запрет был снят.

Также были приняты решения о месте проведения чемпионатов мира-2024 и 2025. В 2024 году финальный турнир состоится в чешских Праге и Остраве, в 2025 - пройдет в Швеции и Дании. Города будут определены позже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и США выдали феерический матч в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.