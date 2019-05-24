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Где смотреть онлайн Барселона - Валенсия: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Барселона - Валенсия: расписание трансляций

пятница, 24 мая 2019, 10:50
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25 мая в финальном матче Кубка Испании встретятся "Барселона" и "Валенсия". Встреча состоится в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".

Начало встречи в 22:00.

Прямую трансляцию решающего противостояния за трофей можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

Главный арбитр - Альберто Ундиано Мальенко.

Ранее "Барселона" 30 раз становилась обладателем Кубка Испании, что является рекордом турнира. "Валенсия" выигрывала трофей семь раз. В этом сезоне команды дважды встречались в чемпионате Испании и оба раза поединки завершились вничью со счетом 1:1 и 2:2.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" готовит кардинальные изменения после позора в Лиге чемпионов.

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