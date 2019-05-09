"Барселона" готовит кардинальные изменения после позора в Лиге чемпионов

Руководство "Барселоны" собирается произвести кардинальные изменения в команде после вылета из Лиги чемпионов в результате поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:4.

Об этом сообщает AS.

По данным источника, каталонский клуб точно покинут защитники Джейсон Мурильо и Томас Вермален, а также полузащитник Кевин Принс-Боатенг. Также под вопросом будущее в команде вратаря Яспера Силлессена, защитника Самуэля Умтити, полузащитников Дениса Суареса, Рафиньи Алькантары, Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и нападающего Малкома.

При этом "Барселона" уже оформила трансферы бразильского защитника Эмерсона и голландского полузащитника Френки де Йонга.

Кроме того, по окончании сезона "Барселона" может расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде. В качестве его преемника рассматриваются кандидатуры Рональда Кумана (сборная Нидерландов) и Эрика тен Хага ("Аякс").

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки "Барселоны" прокомментировали позорный вылет из Лиги чемпионов.