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В ФИФА приняли важное решение по чемпионату мира-2022

пятница, 24 мая 2019, 14:52
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В финальной стадии чемпионате мира-2022 примут участие 32 сборные. Мировое первенство состоится в Катаре.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Президент ФИФА Джанни Инфантино в течение длительного времени пытался протолкнуть идею о расширении числа участников до 48 сборных, но от нее было решено отказаться, так как принимающая сторона не способна принять такое количество сборных. Также было принято решение не проводить некоторые матчи за пределами Катара.

Напомним, что чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

При этом, Инфантино завершил, что на чемпионате мира-2026 точно сыграют 48 команд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат мира по хоккею-2023 состоится в России.

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