Россию лишили членства в высшем спортивном органе

Россия лишена места в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS), который является высшим руководящим органом Спортивного арбитражного суда (CAS).

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, в ICAS состоялись выборе нового совета, в которых вошли 20 человек, и среди них больше нет представителя России.

Основными функциями совета являются формирование и утверждение списка арбитров CAS, обеспечение деятельности институционного арбитража в области финансирования, организационных вопросов и правой деятельности, а также принятие и изменение Кодекса международного спортивного арбитража.

Ранее на протяжении пяти лет одним из членов ICAS являлась представитель Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Россия получила право провести крупный турнир.