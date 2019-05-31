Свитолина - Мугуруса: онлайн трансляция матча

Сегодня, 31 мая, в третьем круге престижного теннисного турнира Roland Garros встретятся украинка Элина Свитолина и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Ориентировочное начало матча - в 14:30.

Плеер с видеотрансляцией встречи появится в этой новости за несколько минут до начала поединка.

Шансы теннисисток на победу в этой игре оцениваются букмекерами практически равными. На выигрыш Свитолиной ставки принимаются с коэффициентом 1,94. Победа Мугурусы оценивается коэффициентом 1,95.

В предыдущем круге турнира Свитолина прошла без борьбы соотечественницу Катерину Козлову, а Мугуруса в двух сетах обыграла шведку Юханну Ларссон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторая ракетка Украины в блестящем стиле разбила именитую соперницу на Roland Garros.