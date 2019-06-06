Бывший игрок "Динамо" скончался в возрасте 55 лет в нищете

Бывший игрок киевского "Динамо" Борис Деркач ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает iSport.ua.

В последнее время чемпион СССР и двукратный обладатель кубка СССР проживал на съемной квартире в Харькове, где он и скончался в мае. Похоронен экс-футболист на одном из городских кладбищ.

В своей карьере Деркач поиграл также за харьковские "Металлист" и "Маяк", киевский СКА, московский ЦСКА, николаевский "Эвис", болгарский "Левски" и венгерскую "Ньиредьхаза". Выступая за последнюю команду, он вступил в преступную группировку. Позже бывший футболист был приговорен к 11 годам тюрьмы за ограбление и покушение на жизнь трех человек. После выхода на волю Деркач смог вернуться к нормальной жизни. Он работал скаутом в "Металлисте", однако из-за событий 2014 года был вынужден уехать из страны в Малайзию, где устроился работать строителем.

Последние годы жизни Деркач провел в нищете. В Украину бывший футболист вернулся весной этого года.

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