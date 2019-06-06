Легендарный футболист остался без клуба

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон покинул парижскую команду.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон", - говорится в заявлении "ПСЖ" в Twitter.

Позже агент 41-летнего вратаря Сильвано Мартина сообщил, что его клиент не намерен завершать карьеру. В ближайшие дни он примет решение по будущему. Также, по словам агента, итальянский футболист может продолжить карьеру в родном "Каррарезе", "Дженоа" или "Лацио".

В своей карьере Буффон также поиграл за "Парму" и "Ювентус".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" завершил первый громкий трансфер лета.