По пути Усика и Ломаченко: еще один украинский чемпион намерен объединить все титулы

Непобежденный украинский чемпион по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян заявил, что намерен объединить все пояса в своем дивизионе.

Так, по словам боксера, он хорошо знает возможности других чемпионов, так как ранее двое из них были его спарринг-партнерами. Украинец рассказал, что сейчас полностью концентрируется на ближайшем бое. Только после него он и команда будут обсуждать возможность объединительного боя с другими чемпионами. "Хватит уже сидеть, я готов объединять пояса", - уверенно заявил Далакян.

15 июня в Киеве на открытой площадке столичного КВЦ "Парковый" Далакян будет защищать пояс чемпиона по версии WBA в бою против Саравута Таворнхама из Таиланда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик лишен еще одного чемпионского титула.