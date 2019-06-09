Один из лучших боксеров мира завершил очередной бой эффектным нокаутом: видео

В воскресенье, 9 июня, казахстанский боксер Геннадий Головкин, считающийся одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, одержал очередную уверенную победу. Его соперником в бою, который проходил в Нью-Йорке (США), был канадец Стив Роллс.

Казахстанец разобрался с противником более чем уверенно, нокаутировав его в четвертом раунде.

Для Головкина эта победа стала 39-й в карьере. Всего он провел на профессиональном ринге 41 бой. Один бой для него завершился вничью, а еще один - поражением.

Поединок против Роллса стал для казахстанского боксера первым в рамках сотрудничества со стриминговой платформой DAZN. Контракт стороны подписали на шесть боев.

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