Один из лучших боксеров мира завершил очередной бой эффектным нокаутом: видео

В воскресенье, 9 июня, казахстанский боксер Геннадий Головкин, считающийся одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, одержал очередную уверенную победу. Его соперником в бою, который проходил в Нью-Йорке (США), был канадец Стив Роллс.
Казахстанец разобрался с противником более чем уверенно, нокаутировав его в четвертом раунде.
.@GGGBoxing DROPPED Him #GGGRolls pic.twitter.com/JL1AK20GVE— DAZN USA (@DAZN_USA) June 9, 2019
Для Головкина эта победа стала 39-й в карьере. Всего он провел на профессиональном ринге 41 бой. Один бой для него завершился вничью, а еще один - поражением.
Поединок против Роллса стал для казахстанского боксера первым в рамках сотрудничества со стриминговой платформой DAZN. Контракт стороны подписали на шесть боев.
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