Украина - Люксембург: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Люксембурга на матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020, который состоится сегодня, 10 июня.

УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко.

Люксембург: Морис, Жерсон, К. Мартинс, Шано, Мартенс, Баррейру Мартинш, О, Тилль, Янс, В. Тилль, да Мота, Родригес.

Запасные: Шон, Т. Кипс, Махмутович, Мальже, Селимович, Хольц, Бенси, Синани, Йениш, Тюрпель, Скендерович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура квалификации Евро-2020 Украина разгромила Сербию.