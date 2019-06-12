Сборная США по футболу установила уникальное достижение чемпионата мира: видео

11 июня в матче чемпионата мира по футболу среди женщин был зафиксирован самый крупный счет в истории проведения турнира.

Встреча сборных США и Таиланда завершилась победой американок со счетом 13:0.

Турнир проходит во Франции. Победа американок с преимуществом в 13 мячей стала самой крупной в истории чемпионатов мира не только среди женских, но и среди мужских команд.

Главным героем встречи стала нападающая сборной США Алекс Морган, которая забила пять мячей. Она стала вторым автором пента-трика за все время проведения женских чемпионатов мира по футболу.

Отметим, что команда США является одним из главных кандидатов на победу в турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился соперник сборной Украины в финале чемпионата мира.