Финал Кубка Стэнли-2019 завершился историческим триумфом с рекордом: яркое видео

В США состоялся финальный матч Кубка Стэнли, победу в котором впервые в истории одержал "Сент-Луис".

Решающая игра проходила в Бостоне, где местный одноименный клуб уступил "Сент-Луису" со счетом 1:4. Таким образом, гости победили в серии со счетом 4:3 и обновили рекорд по числу выездных побед в плей-офф НХЛ (10).

"Бостон" – "Сент-Луис" 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Счет в серии 3:4



0:1 О'Райли (Боумистер, Пьетранджело), 16:47

0:2 Пьетранджело (Шварц), 19:52

0:3 Шенн (Тарасенко, Шварц), 51:25

0:4 Санфорд (Перрон, О'Райли), 55:22

1:4 Гризлик (Крейчи), 57:50

"Сент-Луис" стал 22-м клубом НХЛ, которому удавалось завладеть трофеем.

Самым ценным игроком плей-офф признали Райана О'Райлли.

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