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В Украине кардинально изменили правила выхода в еврокубки: подробности

четверг, 13 июня 2019, 12:11
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Со следующего сезона в украинской Премьер-лиге вводится один плей-офф за право сыграть в Лиге Европы УЕФА.

Он будет проходить в два раунда, на каждом из которых будет сыгран один матч.

В первом раунде 5-я команда на своем поле сыграет с 8-й, а 6-я также на своем поле – с 7-й. Победители разыграют путевку в Лигу Европы сезона-2020/21. Встреча пройдет на поле команды, которая заняла наивысшее место среди участников плей-офф в турнирной таблице.

Если же путевку в Лигу Европы сезона-2020/21 лет получит победитель Кубка Украины, то в матчах плей-офф сыграют 4, 5, 6, 7 команды сезона.

Напомним, что первые два места УПЛ играют в Лиге чемпионов, третье и четвертое - в Лиге Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинский футбол внедрят нашумевшую инновацию.

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