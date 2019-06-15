Бразильский клуб нацелился на основного игрока "Динамо"

"Интернасьонал" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Динамо" Сидклею.

Об этом сообщает SCInternacional.net.

По сведениям источника, бразильский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. "Динамо" может расстаться с игроком, но согласно только на продажу.

Стоит отметить, что "Интернасьонал" уже пытался арендовать Сидклея зимой, но получил отказ.

26-летний Сидклей перешел в "Динамо" летом 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". Сумма трансфера составила пять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 23 матча за украинский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может купить украинского нападающего-патриота.