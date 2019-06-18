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Испанский клуб принял неожиданное решение по украинскому нападающему

вторник, 18 июня 2019, 20:26
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Испанская "Малага" приняла решение расстаться с украинским нападающим Евгением Селезневым.

Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, руководство испанского клуба осталось недовольно самоотдачей футболиста во время матчей и тренировок. Поэтому в клубе было принято решение не подписывать с украинцем новый контракт. Таким образом, Селезнев станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Селезнев перешел в "Малагу" в январе 2019 года из турецкого "Акхисара" за 500 тысяч евро. За испанский клуб форвард провел 12 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Также "Малага" расстанется с аргентинским нападающим Густаво Бланко Лещуком, который был арендован у "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Динамо" может перейти в европейский топ-клуб.

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