Вывезли оборудование: в России разграбили стадион ЧМ-2018

Футбольный стадион "Волгоград Арена", который был построен в России для чемпионата мира 2018 года, не получил лицензию на проведение спортивных мероприятий.

Как сообщает российская пресса, арене не выдали сертификат на проведение матчей чемпионата России из-за того, что с объекта в неизвестном направлении вывезли оборудование.

"Говорят, что дело не только в ливневой канализации около стадиона, которую придется переделывать. Есть вопросы и к оборудованию, часть которого просто вывезли после чемпионата мира. За стадионом надо было следить, но в Волгограде этого не делали", – говорится в сообщении источника.

Интересно, что на строительство стадиона в Волгограде потратили 19,5 миллиарда рублей (307 миллионов долларов).

Ранее "Апостроф" сообщал, что прославленный футболист попал в скандал из-за фото в соцсети.