Главный тренер сборной Украины сверхудачно вернулся в бывший клуб: видео

В воскресенье, 23 июня, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоялся благотворительный матч между легендами "Реала" и "Челси".

Участие в игре принял главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В составе лондонского клуба, за который он выступал с 2006 по 2008 годы, он отметился забитым мячом. На 23-й минуте Шевченко реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу мадридской команды.

Легенды "Реала" - Легенды "Челси" - 5:4

Голы: Рауль, 12, 51 (с пенальти); Морьентес, 14, 19; Карамбе, 36 - Шевченко, 23 (с пенальти); Пойет, 24; Галлас, 46; Малуда, 65.

"Реал" (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

"Челси" (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.

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